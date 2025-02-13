شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتوراه بامتياز من جامعة الملك سعود للباحث اليمني عبدالعالم السامعي عن رسالتة في التاريخ اليمني القديم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

منح قسم التاريخ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود الباحث اليمني عبدالعالم أحمد حمود السامعي درجة الدكتوراه بامتياز، عن رسالته العلمية في التاريخ اليمني القديم. وركز السامعي في هذه الدراسة على الغذاء في اليمن قديماً في ضوء النقوش والمصادر الكلاسيكية والتاريخية.

وغطت الدراسة أحد عشر قرنا من الزمان امتد من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي.

وتكونت لجنة المناقشة من سعادة الأستاذ الدكتور فتحية بنت حسين عقاب مقرراً وعضوية كلاُ من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله العبدالجبار المستشار في دارة الملك عبدالعزير ومركز الملك سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها، وسعادة الأستاذ الدكتور سعيد بن فائز السعيد عميد كلية السياحة والآثار سابقا، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية. والأمين العام لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة، والحاصل على جائزة الملك فيصل لهذا العام. وسعادة الأستاذ الدكتور سلمى هوساوي مقرر لجنة التاريخ القديم بقسم التاريخ جامعة الملك سعود، وسعادة الأستاذ الدكتور رحمة السناني أستاذ التاريخ بجامعة طيبة.

وشهدت المناقشة العلمية حضورا كثيفا للمتخصصين في التاريخ والآثار وزملاء الباحث. وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالمجهود البحثي الذي بذله الباحث، مثنيةً على القيمة العلمية للرسالة بما تضمنه من معلومات نادرة ولافتة حول الغذاء في حضارة جنوب الجزيرة العربية.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هي الثانية للباحث التي منح بموجبها درجة الدكتوراه الثانية، وسبق له الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة صنعاء في تخصص المكتبات وعلم المعلومات.