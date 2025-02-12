شكرا لقرائتكم خبر عن لسكان هذه المناطق خذو حذركم .. الارصاد يعلن عن سقوط امطار غزيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها الأربعاء 12 فبراير 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية. تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك وجودًا لفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. حالة البحرين: وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح شمالية غربية. وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 والرياح شمالية غربية. توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10درجات سوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08 درجات قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

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