شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث للجسم عند تناول بذور القرع يوميا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ور اليقطين هي بذور صالحة للأكل من القرع ، وهي ذات لون كريمي ومسطحة وبيضاوية ولها نكهة جوزية وحلوة قليلاً، ويتم تحميصها وتمليحها وتناولها كوجبة خفيفة في أجزاء كثيرة من العالم. ويمكنك استخراج البذور من القرع المنحوت وتحميصها بنفسك أو شراء بذور اليقطين المحمصة من متجر البقالة أو متجر الأطعمة الصحية، قد تراها تحمل اسم "وبذور اليقطين والبيبيتا هي في الأساس نفس الشيء باستثناء أن البيبيتاس تمت إزالة قشرتها ذات اللون الكريمي وتأتي من أنواع معينة من اليقطين. ونظرًا لأنها مغذية للغاية، فإن بذور القرع لها تاريخ طويل من الاستخدام يعود تاريخه إلى مرتفعات أواكساكا في المكسيك منذ أكثر من 7500 عام، وفي العديد من الثقافات، تم استخدامها كعلاج شعبي لعلاج: -التهابات المسالك البولية والمثانة -ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم -حصوات الكلى -الطفيليات مثل الديدان المعوية الفوائد الصحية لبذور القرع وتعتبر بذور القرع مصدرًا غنيًا للبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان. وتشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة لتناول بذور القرع يوميا ما يلي: -تأثيرات مضادة للالتهابات بذور اليقطين غنية بالعديد من مضادات الأكسدة، التي تحمي خلاياك من الأضرار المسببة للأمراض وتقلل الالتهابات في الجسم، وهي أيضًا مصدر رائع للألياف الغذائية، التي يمكن أن تعزز هذا التأثير، و تشير الدراسات إلى أن الأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن تساعدك على الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. -خصائص مضادة للسرطان تظهر الدراسات المخبرية أن بذور اليقطين يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الثدي والبروستاتا، وقد تقتل أيضًا الخلايا السرطانية عن طريق تحفيزها على موت الخلايا المبرمج، أو موت الخلايا السرطانية، ويعتقد الباحثون أن النشاط المضاد للسرطان لبذور اليقطين قد يكون بسبب ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في البذور، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة كيفية عمل بذور اليقطين لدى البشر لوقف نمو الخلايا السرطانية أو قتل الخلايا السرطانية. -وظيفة القلب الصحية يساعد المحتوى العالي من المغنيسيوم في بذور اليقطين على خفض ضغط الدم والحفاظ عليه ثابتًا، وبفضل هذا التأثير، ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب. وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور اليقطين تزيد أيضًا من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، يعمل هذا الجزيء على الحفاظ على الأوعية الدموية ناعمة ومرنة وصحية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من مخاطر مشاكل القلب والدورة الدموية. -نوم أفضل تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين قبل النوم قد يساعدك على الحصول على راحة أفضل أثناء الليل، بذور اليقطين هي مصدر طبيعي للتريبتوفان، وهو حمض أميني يعزز النوم، يمكن أن يؤثر الزنك والنحاس والسيلينيوم الموجود في بذور اليقطين أيضًا على مدة النوم وجودته. و أخيرًا، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق، اللذين يساهمان في الأرق.

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