شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تصدر تحديثًا طارئًا لمعالجة ثغرة أمنية تهدد بيانات مستخدمي آيفون والان مع التفاصيل

أعلنت شركة آبل عن إصدار تحديث أمني طارئ لهواتف آيفون وآيباد، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة قد تسمح للمهاجمين بالوصول إلى بيانات الأجهزة دون إذن المستخدم، ووفقاً لموقع "تيك كرانش"، أشارت آبل إلى أن الثغرة قد تُستغل لتنفيذ هجمات متطورة تستهدف أفرادًا معينين.

الثغرة المكتشفة تعطل وضع تقييد "يو إس بي" (USB) على الأجهزة المقفلة، مما يتيح للمهاجمين القدرة على الوصول إلى البيانات حتى في حالة قفل الجهاز. ويعتبر وضع تقييد "يو إس بي" ميزة أمان أطلقتها آبل عام 2018، حيث تمنع نقل البيانات عبر اتصال USB لمدة 7 أيام إذا لم يكن الهاتف مفتوحًا. في العام الماضي، تم تقديم ميزة أمان إضافية تعيد تشغيل الهاتف إذا لم يتم إلغاء قفله لمدة 72 ساعة.

يظهر من التحديث الأمني أن الهجمات تتطلب الوصول المادي إلى جهاز الضحية، حيث يجب على المهاجم الاتصال بالجهاز عبر منفذ USB مع استخدام برامج التحقيق الجنائي الرقمي مثل "سيلبرايت" أو "غريكي"، التي تسهل على سلطات إنفاذ القانون الوصول إلى البيانات المخزنة.

الباحث بيل ماركزاك من مجموعة "سيتيزن لاب" هو أول من اكتشف هذه الثغرة. ورغم عدم وضوح من قام باستغلالها حتى الآن، إلا أنه تم توثيق حالات سابقة استخدمت فيها سلطات إنفاذ القانون أدوات التحقيق الجنائي الرقمي للوصول إلى بيانات هواتف الأفراد.

في تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي، تم توثيق هجمات من قبل السلطات الصربية، حيث استخدمت أدوات من شركة "سيلبرايت" لفتح هواتف الناشطين والصحفيين في البلاد وتثبيت برامج ضارة عليها، مما يسلط الضوء على كيفية استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة آيفون ضد المجتمع المدني.