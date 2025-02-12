شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ضعف.. مفارقات غريبة في الاسعار في صنعاء ومأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظات- جهينة يمن:

كشفت فواتير الكهرباء عن تفاوت كبير في أسعار الخدمة بين صنعاء ومأرب، حيث بلغ سعر 100 كيلو وات من الكهرباء في صنعاء 23 ألف ريال يمني (43 دولارًا)، بينما لم يتجاوز السعر في مأرب 1,250 ريالًا يمنيًا (0.56 دولار).

ياتي ذلك فيما تشهد مناطق سيطرة حكومة الحوثي في صنعاء استقرارا في سعر صرف الريال، مقابل انهيار كبير في سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ويبرز هذا التفاوت الفجوة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اليمني في ظل الانقسام السياسي والإداري بين مختلف مناطق البلاد.