شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تزف بشرى سارة للموظفين قبل رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء- جهينة يمن:

أعلنت وزارة المالية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي عن بدء الترتيبات اللازمة لصرف نصف راتب شهر يناير 2025 لموظفي الدولة، بموجب قانون الآلية الاستثنائية الذي أقرته حكومة التغيير والبناء ضمن برنامجها لتوفير مرتبات الموظفين.

وأكد السكرتير الصحفي لوزير المالية، عادل الحكيم، أن العمل جارٍ بشكل طبيعي لاستكمال إعداد ومراجعة كشوفات الموظفين والمطابقة على مستوى الوحدات والمكاتب والفروع، وهي إجراءات تتطلب بعض الوقت لضمان الدقة.

وأوضح الحكيم في بيان تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الجهات المشمولة في قائمة الصرف الشهرية قد تم تعزيز مرتباتها بالفعل، بينما تستكمل الوزارة الترتيبات لتعزيز مرتبات الجهات الأخرى خلال الأيام المقبلة.

ودعا الحكيم الناشطين إلى عدم التسرع في نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة الإحباط بين الموظفين، مؤكداً التزام الحكومة بوعودها تجاه صرف المرتبات قبل شهر رمضان المبارك.