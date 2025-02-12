فرحة عارمة تجتاح صنعاء بعد إعلان هذا الخبر

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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء- جهينة يمن:
عبّر الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء عن فرحتهم بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية عن تجهيز كشوفات راتب شهر يناير الماضي، ضمن ما يُعرف بالآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، والتي شملت الشهر الماضي صرف راتب كامل لبعض الجهات ونصف راتب لمعظم الجهات الأخرى.
وسارع الموظفون إلى تداول بيان الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مجموعات الواتساب، حيث انتشر الخبر بشكل واسع بين الأوساط الحكومية.
يأتي هذا التطور بعد تأجيل إعلان الصرف منذ بداية شهر فبراير الجاري، ما زاد من حالة الترقب لدى الموظفين الذين ينتظرون بشغف إنهاء معاناتهم الاقتصادية المتفاقمة.
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