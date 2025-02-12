شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل من العاصمة صنعاء: إعلانٌ رسمي بصرف راتب جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري في حكومة صنعاء، أنها استكملت إعداد واصدار كشوفات مرتبات شهر يناير 2025 م وقالت الوزارة في منشور لها على مواقع التواصل إنها استكملت إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر يناير لعام 2025م. لموظفي وحدات الخدمة العامة المشمولة بالصرف وفق قانون الآلية الاستثنائية. وأكدت الوزارة، أنها قامت بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والمتغيرات والكشوفات التفصيلية لاستكمال اجراءات إصدار التعزيزيات المالية بالمرتبات إلى جهات الصرف بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية. الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. وكانت صنعاء قد اقرت نهاية 2024 قانون بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. واعتمدت الالية تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة. واصدرت وزارة المالية بحكومة التغيير والبناء في صنعاء مطلع يناير الماضي التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ذلك لشهر ديسمبر 2024م.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل من العاصمة صنعاء: إعلانٌ رسمي بصرف راتب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.