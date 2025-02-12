شكرا لبحثكم عن خبر توافق على تكليف نايف البكري برئاسة الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر حكومي مطلع عن طرح اسم نايف صالح البكري كمرشح لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، في ظل تزايد الدعوات لإجراء تغييرات في الحكومة الحالية.

وأوضح المصدر وفق ما نشره موقع ١٧ يوليو العدنيخ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مشاورات مكثفة تجري بين الأطراف المعنية لبحث إمكانية تعيين البكري رئيسًا للحكومة بعد طرح أسمه من قبل مختلف قيادات الدولة ، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي لإحداث تغييرات في القيادة التنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد.

ويشغل نايف البكري منصب وزير الشباب والرياضة منذ عدة سنوات، ويتمتع بخبرة إدارية وسياسية واسعة، حيث سبق أن تولى مناصب قيادية مهمة، من بينها محافظ محافظة عدن، بالإضافة إلى دوره الكبير في معارك تحرير عدن من مليشيا الحوثي أبان قيادته المقاومة.

ويحظى الوزير نايف صالح البكري بقبول واسع في الأوساط السياسية وغيرها، ويتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف القوى الوطنية والأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأكد المصدر أن هذا الترشيح لا يزال قيد الدراسة ، ولم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، وسط تكهنات بوجود مشاورات واسعة بين الأطراف السياسية لاتخاذ القرار المناسب.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات لأداء رئيس الحكومة الحالي أحمد عوض بن مبارك ، حيث يطالب العديد من المواطنين والقوى السياسية بإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي تعاني منها البلاد.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الترشيح، وما إذا كانت هناك تغييرات قريبة في هيكل الحكومة لمواكبة المرحلة الراهنة.