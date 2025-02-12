شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتناول 30 بيضة يوميًا لمدة شهر: إليك ما حدث لجسمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف شاب يدعى جوزيف إيفريت عن تجربته الفريدة في خفض الدهون في الدم وزيادة قوة عضلاته، حيث اتبع نظامًا غذائيًا غير تقليدي يتضمن تناول 30 بيضة يوميًا.بناء العضلات والتجربة الفريدة: إيفريت، الذي يعيش في طوكيو، قرر اختبار فكرة أحد لاعبي كمال الأجسام التي تقول إن تناول البيض يمكن أن يكون فعالًا في بناء العضلات بنفس فعالية استخدام الستيرويدات المحفوفة بالمخاطر. وخلال شهر كامل، تناول إيفريت 1000 بيضة، ليختبر تأثير هذا النظام الغذائي على جسمه. نتائج مبهرة في رفع الأثقال: بالتوازي مع نظامه الغذائي، اتبع إيفريت تمارين رفع الأثقال، حيث تمكن من زيادة كتلة عضلاته بمقدار 13 رطلاً (6 كجم)، ليصل وزنه إلى 84 كجم (حوالي 13 حجرًا)، مقارنة بوزنه الأولي البالغ 78 كجم. كما تحسنت قدرته على رفع الأثقال، حيث أصبح قادرًا على رفع 20 كجم (44 رطلاً) إضافية مقارنة بما كان عليه في بداية التجربة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. تحسن في مستويات الكولسترول والدهون: المثير في الأمر هو أن فحوصاته الدموية لم تُظهر أي زيادة كبيرة في مستويات الكولسترول "الضار"، بل أظهرت زيادة في مستويات الكولسترول "الجيد"، مما قد يساعد في التخلص من النوع الضار. كما أظهرت النتائج انخفاضًا في الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. النظام الغذائي والسعرات الحرارية: بالإضافة إلى البيض، كان إيفريت يتناول يوميًا وعاء من الأرز، وجزءًا من لحم البقر، ولبن الزبادي، وبعض الفواكه والعسل، وأحيانًا لوحًا من البروتين. وقد قدّر أن هذا النظام الغذائي يحتوي على ما بين 3300 إلى 3700 سعرة حرارية يوميًا، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الحد الموصى به للرجال والذي يصل إلى 2500 سعرة حرارية. التحذيرات الصحية: ومع ذلك، حذرت دراسة أجراها باحثون من جامعة "نورث ويسترن" الأميركية من الإفراط في تناول البيض، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القل

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