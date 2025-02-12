شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مرتقبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مطلعة عن وجود توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إقالة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، في خطوة قد تمهد لتعديلات وزارية واسعة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الأسماء المطروحة لخلافة بن مبارك لا تحظى بإجماع واسع، حيث وصفها البعض بأنها لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشارع اليمني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد بحسب المشهد اليمني. وتشير المعلومات إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب تشمل وزير الخارجية الحالي الدكتور شائع الزنداني، ووزير المالية سالم بن بريك، ومدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي، وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي. يأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه الشارع اليمني تغييرات حكومية تعيد رسم المشهد السياسي والاقتصادي، الذي يشهد انهيارا متزايدا في البلاد

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