شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..رجل الكهف يحصل على البطاقة الشخصية الذكية بصورته الطبيعية..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صل رجل الكهف الشهير في سقطرى على البطاقة الشخصية الذكية. وظهر رجل الكهف بمظهره الطبيعي بالزي البدائي اثناء التقاطه صورة لاستخراج البطاقة الشخصية. وبحسب ناشطون فان الجهات المختصة سمحت لرجل الكهف باستخراج البطاقة بهذا الشكل تقديرا لجهوده بترويج السياحة في سقطرى

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..رجل الكهف يحصل على البطاقة الشخصية الذكية بصورته الطبيعية..صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.