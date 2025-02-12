ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

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عدن - ياسمين التهامي - �عتاد البعض على تناول الفول مصحوبًا مع البصل، كأحد مقبلات الطعام التي تساعد على المضغ والبلع، وكذا للاستفادة من من العناصر الغذائية المفيدة في كلا المكونين.هذا ما يدفع "الكونسلتو" في السطور التالية، استعراض ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفولشأن هذا الصدد، قالت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة هالة عسكر، إن تناول البصل مع الفول ليس فقط يحسن الطعم، لكنه أيضًا يعزز الهضم، ويدعم امتصاص الحديد، ويحافظ على استقرار السكر في الدم، وويقوي المناعة والقلبونصحت استشاري التغذية العلاجية، بإضافة البصل إلى طبق الفول لتحقيق أقصى فائدة صحية، بشرط عدم الإفراط في تناوله لتجنب الإصابة بالحموضة، إذ فائدته تتمثل في1- تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، لأن البصل يحتوي على إنزيمات طبيعية وألياف تساعد في تحسين عملية الهضم، وكذا الفول غني بالألياف، لكنه قد يسبب انتفاخًا لدى بعض الأشخاص، وهنا يأتي دور البصل الذي يحتوي على مضادات طبيعية للغازات، مما يقلل من 2- تعزيز امتصاص الحديد، لأن الفول مصدر جيد للحديد النباتي، لكن امتصاصه يكون ضعيفًا مقارنة بالحديد الحيواني، والبصل غني بفيتامين سي، والمركبات الكبريتية التي تحسن امتصاص الحديد، مما يساعد في الوقاية من الأنيميا "فقر الدمدعم المناعة ومكافحة الالتهابات، لأن البصل يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، التي تحارب الالتهابات وتعزز مناعة الجسم، والفول يحتوي على مركبات نباتية مغذية تدعم صحة الجهاز المناعي- تنظيم مستوى السكر في الدم، لأن الفول يحتوي على كربوهيدرات بطيئة الامتصاص، مما يساعد في استقرار مستوى السكر في الدم، والبصل يحتوي على مركبات تحسن حساسية الأنسولين، مما يعزز التأثير الإيجابي للفول على مرضى 4- تنظيم مستوى السكر في الدم، لأن الفول يحتوي على كربوهيدرات بطيئة الامتصاص، مما يساعد في استقرار مستوى السكر في الدم، والبصل يحتوي على مركبات تحسن حساسية الأنسولين، مما يعزز التأثير الإيجابي للفول على مرضى السكريزيادة الشعور بالشبع وتحسين فقدان الوزن، لأن الفول غني بالبروتين الذي يساعد على الشبع، وأيضًا البصل يضيف نكهة قوية بدون سعرات حرارية كثيرة، ما يجعل الوجبة مشبعة دون الحاجة لإضافة الدهون أو الصلصات عالية السعرات الدكتورة هالة عسكر من الإفراط في تناول البصل، لأنه قد يسفر عنه الإصابة بالانتفاخ والحموضة وتراكم الغازات، والإمساك ارتجاع الأحماض في المعدة، بسبب ما يحتوي عليه من كبريتات

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