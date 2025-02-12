شكرا لقرائتكم خبر عن "أدعو الله كل يوم!".. الدبيخي يستفز الهلال بتعليق عن المباريات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1888317810662871166">https://twitter.com/i/status/1888317810662871166أدعو الله كل يوم!”.. الدبيخي يستفز الهلال بتعليق عن المباريات By شقران الرشيدي منذ يوم واحد وجه الإعلامي بندر الدبيخي رسالة إلى جماهير الهلال عقب تعادل فريقهم مع ضمك بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. “أدعو الله كل يوم!”.. الدبيخي يستفز الهلال بتعليق عن المباريات بدأ الهلال المباراة بقوة، حيث افتتح ماركوس ليوناردو التسجيل، لكن حبيب ديالو رد سريعًا بهدفين متتاليين ليمنح ضمك التقدم مؤقتًا. ومع ذلك، نجح سيرجي سافيتش في إدراك التعادل للهلال قبل صافرة النهاية. وفي هذا السياق، أدلى بندر الدبيخي بتعليق جريء عبر حسابه الشخصي، حيث كتب في منشور: “الناس تتساءل ليش بندر الدبيخي سعيد بتعادل الهلال؟ الوطن كله سعيد بتعادل الهلال، وليس بندر الدبيخي فقط”. وأتبع الدبيخي منشوره بمقطع فيديو، علق عليه قائلًا: “في كل جولة من دوري روشن أتمنى وأدعو ربي أن يتعثر الهلال”.يُذكر أن هذا التعادل أفقد الهلال فرصة الانفراد بصدارة الترتيب، ليتراجع إلى المركز الثاني خلف الاتحاد، الذي يتصدر الدوري حاليًا برصيد 49 نقطة

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