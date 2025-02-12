شكرا لقرائتكم خبر عن جريمةتهز شارع تعز .. وشرطة تعز تلقي القبض على القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الزيارات: 184 ضبطت شرطة مديرية مقبنة بمحافظة تعز المدعو وسام سيف عبدالجليل محمد (30عاماً) لارتكابه جريمة قتل زوجته وفي التفاصيل ذكرت شرطة المديرية أنه -وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتاريخ 9 فبراير الجاري- تلقت بلاغا عن قيام المدعو وسام عبد الجليل، بقتل زوجته المجني عليها (س . ع . أ )، وبناءً على ذلك تحركت الشرطة إلى مكان الواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة ومعاينة الجثة، حيث اتضح أن المتهم وجه عدد من الطعنات في أنحاء مختلفة من جسد المجني عليها، مستخدماً سلاح أبيض، وهو ما أدى إلى وفاتها. وبدأت الشرطة إجراءات محاضر جمع الاستدلالات لمعرفة أسباب الجريمة. وأكدت شرطة مقبنة أنها ستحيل المتهم إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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