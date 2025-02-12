شكرا لقرائتكم خبر عن صادم..جماعة تقوم بهدم سور أول مسجد أثري في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عت جماعة الحوثي في هدم سور أول مسجد أثري بالعاصمة صنعاء والسطو على أجزاء منه، وذلك في سياق محاولات مستمرة من قبل قيادات حوثية لتدمير المعالم الأثرية والاستفادة منها اقتصاديًا. وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي استقدمت عمالًا وبدأت في هدم السور الجنوبي لمسجد المشهد الأثري والحمامات التابعة له، الواقع في حي باب شعوب، والذي كان يسمى بمصلى العيدين “الجبانة”. بحسب المصادر، تسعى جماعة الحوثي إلى بناء محلات تجارية في الموقع وتأجيرها، رغم كونه معلمًا إسلاميًا تاريخيًا، يعود تاريخه إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المكان من ازدحام شديد للمارة والسيارات. يعد مسجد “الجبانة” أو “المشهد” أول مسجد بُني في اليمن، وهو واحد من أهم المساجد التي تأسست في بداية المرحلة المبكرة للإسلام، وقد خضع لعدة تجديدات عبر العصور وفقًا للمراجع الإسلامية.

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