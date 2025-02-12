شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات المتبقية لريال مدريد في شهر فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – تمكن ريال مدريد من إنجاز مهمته بنجاح أمام مانشستر سيتي بالفوز بثلاثية لهدفين ضمن فعاليات ذهاب الدور الفاصل ، المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال. العديد من المواجهات الهامة لا تزال بانتظار الريال في شهر فبراير وهي: 15/02: أوساسونا (6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 19/02: مانشستر سيتي (11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 23/02: جيرونا (6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 26/02: ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كانت هذه تفاصيل خبر المباريات المتبقية لريال مدريد في شهر فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.