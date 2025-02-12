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المباريات المتبقية لريال مدريد في شهر فبراير

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المباريات المتبقية لريال مدريد في شهر فبراير

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عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – تمكن من إنجاز مهمته بنجاح أمام مانشستر سيتي بالفوز بثلاثية لهدفين ضمن فعاليات ذهاب الدور الفاصل ، المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال. العديد من المواجهات الهامة لا تزال بانتظار الريال في شهر فبراير وهي: 15/02: أوساسونا (6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 19/02: مانشستر سيتي (11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 23/02: جيرونا (6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة) 26/02: ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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