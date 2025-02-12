هل تتم إقالة يايسله من تدريب الأهلي بعد مباراة النصر؟

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عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – استبعد الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، قيام إدارة النادي الأهلي بإقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، عقب مباراة الراقي المرتقبة أمام نظيره النصر في الدوري السعودي، حال ما خسر أمام العالمي. وقال الفهيد: “لا أتوقع أن تكون مباراة الأهلي والنصر هي الأخيرة ليايسله، طالما أن الأهلاويين تأخروا كل هذا الوقت في إقالته فهذا يعني أن اللقاء القادم لن نشهد بعده قرار رحيله. بينما أضاف: “أنا ضد إقالة يايسله، الأهلي حاليًا في الدوري في ترتيب لا بأس به ولا يزال أمامه فرصة للمنافسة صحيح أنها صعبة ولكنها محتملة وممكنة، وفي آسيا الراقي يحضر بشكل جيد مع المدرب نفسه، ولديه فرصة كبيرة لأن يذهب بها بعيدًا وربما يحققها. “لذلك لا أرى أن الوقت مناسب لتغييره، ولم يتبق على نهاية الموسم سوى أقل من 4 أشهر، وأي تغيير يجب أن يكون محسوبًا بدقة شديدة، ولو حدث ذلك فيجيب أن يتم التعاقد مع اسم كبير

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