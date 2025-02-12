أسرار لبان الذكر من العناية بالبشرة إلى تحسين المزاج

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عدن - ياسمين التهامي - �بان الذكر مادة صمغية تُستخرج من شجرة اللبان أو "البوسويلية"، التي تنمو في مناطق مختلفة من أفريقيا وآسيا. واستخدمته الحضارات القديمة منذ آلاف السنين. ويعتبر مقدسا في بعض الديانات مثل الهندوسية، حيث يُحرق في الطقوس الدينية أثناء العبادات. واستخدمه المصريون القدماء في تحنيط الموتى وتجميل البشرة. وفي الطب التقليدي، استُخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، ومشاكل الهضم، وآلام المفاصل، سواء بشكله الطبيعي أو بعد مزجه مع مواد أخرى. فوائد لبان الذكر الصحية خلال السنوات الأخيرة، ركزت الأبحاث العلمية على دراسة فوائد لبان الذكر بمزيد من التفصيل. وكشفت الدراسات عن احتوائه على مركبات نشطة تُعرف باسم الأحماض البوسويلية، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتُظهر نتائج واعدة في علاج بعض الأمراض المزمنة. الفوائد الصحية للبان الذكر علاج التهاب المفاصل الروماتويدي أظهرت دراسة أن استخدام كريم يحتوي على اللبان ومكونات أخرى يقلل من التورم والالتهابات في المفاصل والأنسجة، مما يسهم في تحسين الحركة وتخفيف الألم. ويساهم أيضا في تقليل آلام الركبة لدى المصابين بهشاشة العظام. تعزيز صحة الجهاز التنفسي يتميز اللبان بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالا في تخفيف أعراض السعال والبرد وتعزيز صحة الرئتين. ويدخل في تركيب بعض العلاجات التنفسية مثل البخاخات والزيوت العطرية. إذ كشفت إحدى الدراسات عن قدرته على منع الجسم من إنتاج الليكوترينات، التي تسبب انقباض عضلات الشعب الهوائية لدى المصابين بالربو. حيث أبلغ 70% من المرضى المشاركين في الدراسة عن تحسن في الأعراض، مثل الصفير وضيق التنفس، بعد تناول 300 مليغرام يوميا لمدة شهر ونصف.

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