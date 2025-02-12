شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد خليجي لقرار "حماس" ايقاف تبادل الأسرى مع "إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ييد خليجي لقرار "حماس" ايقاف تبادل الأسرى مع "إسرائيل" YNP_خاص: أعلنت دولة خليجية تأييدها قرار حركة حماس الفلسطينية ايقاف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال مفتى سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، في تدوينة على (إكس): " نؤيد ما اتخذته المقاومة الإسلامية من موقف حازم تجاه الكيان الصهيوني الغادر الذي لم يفِ بما اتُفق عليه في الصفقة التي تمت بينهما". مضيفاً: " نهيب بجميع الدول والمجتمعات الرافضة لتهجير أهل غـزة بأن يستمروا على هذا الموقف، وأن يساندوهم بإيصال جميع ما يحتاجون إليه

كانت هذه تفاصيل خبر تأييد خليجي لقرار "حماس" ايقاف تبادل الأسرى مع "إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.