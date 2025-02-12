نابغة جنوبي يحقق المركز الأول في الذكاء الذهني

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عدن - ياسمين التهامي - برت الأوساط التعليمية و إدارة السكن الطلابي في عدن عن عميق فخرها بإنجاز الطالب مشعل حبتور من شبوة، الذي تألق عالميًا في مسابقة الحساب الذهني (RH, MAS). استطاع مشعل منصور مهدي حبتور، الطالب في مدرسة الفاروق – عدن، أن يحقق المركز الأول عالميًا في المسابقة، متفوقًا على مشاركين من محافظات عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى دول عربية وأجنبية، وذلك عبر المنافسة التي أُقيمت أون لاين. هذا الإنجاز العظيم يأتي ليؤكد تفوق ونبوغ أبناء الجنوب وتميّزهم في مختلف المجالات التعليمية رغم الإهمال الحكومي للتعليم والمتعلمين ، حيث يواصلون رفع راية العلم والمعرفة بفخر واعتزاز بين شعوب العالم الجدير بالذكر أن الطالب مشعل حبتور لا يزال في الصف الثاني الابتدائي ويبلغ من العمر ثماني سنوات، ورغم صغر سنه، استطاع أن يكون نموذجًا مشرفًا للجيل القادم من المتفوقين. إدارة مؤسسة النقابي الجنوبي الإعلامية تبارك للطفل مشعل هذا التوفق وتتمنى له مزبدا من التفوق والنجاح.

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