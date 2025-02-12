شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ملك الأردن عقب لقاءه مع ترامب في البيت الابيض؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف الأردن الثابت ضد أي تهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن هذا الموقف يعبر عن الإجماع العربي.
ودعا الملك عبد الله في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة إكس إلى إعطاء الأولوية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهالي القطاع.
كما أعاد التأكيد على أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وسائل اعلام تداولت فيديوهات تظهر ارتباط واضح اثناء لقاء الرئيس الأمريكي ترامب وحديث عن تهجير سكان غزة الى الاردن ومصر
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