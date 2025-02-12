شكرا لقرائتكم خبر عن نهر فى بيرو يتحول إلى لون الدم ويثير رعب السكان.. تعرف على القصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجئنا الطبيعة بين الحين والآخر ببعض التغييرات التي تطرأ عليها وتجعلنا نصاب بالدهشة والذهول ونتساءل عن السبب الذى أدى بها لذلك، وأحدثها نهر ريماك الذى يجرى عبر مدينة ليما عاصمة بيرو الذى تحول إلى اللون الأحمر، الأمر الذي أثار قلق السكان في المنطقة، حسب ما ذكرته صحيفة "سكاى نيوز"وتصدر نهر ريماك بمدينة بيرو تريندات محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث انتشرت عدد من الصور ومقاطع فيديو لمجرى سارندي، الذي يتدفق إلى مصب نهر ريو دي لا بلاتا، وظهر التغير المفاجئ الذى حدث في لون النهر، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.وأثار تحول لون نهر ريماك للون الأحمر قلق السكان ومخاوفهم من كون تغير لون النهر ناجما عن تلوثه، وقال أحد السكان لصحيفة "لا ناسيون": "لقد عشت هنا طوال حياتي. لم أر مثل هذه المياه الحمراء". ونقلت صحيفة "باجينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضيةومن ناحية أخرى زار المسئولون الموقع لأخذ عينات من مياه النهر الحمراء لإخضاعها للفحص، وأفادت وزارة البيئة في المنطقة لصحيفة "لا ناسيون" بأن عينات المياه سيتم تحليلها لمعرفة ما سبب تغير اللون، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وتوقعت ماريا أنجليكا، خبيرة البيئة، أن تغير اللون لم يكن نتيجة "لعنة كما يعتقد البعض ولكن قد يكون السبب هو التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في المنطقة، حيث يوجد ما لا يقل 500 أنبوب صرف يتدفق مباشرة إلى النهر