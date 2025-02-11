شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارًا رسميًا يقضي بمنع اصطحاب الأطفال الصغار أثناء أداء مناسك الحج للعام الحالي 1446 هجريًا، و 2025 ميلاديًا. جاء هذا القرار حرصًا على سلامة وحياة الأطفال وتجنبًا لتعرضهم لأي أذى جراء الزحام الشديد المعتاد في مواسم الحج سنويًا.إعلان كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية قرارًا آخر يقضي بمنح الأولوية لأداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج، و ذلك لتقليل الزحام وإعطاء الفرصة لمن لم يسبق لهم أداء تلك الفريضة.

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