شكرا لقرائتكم خبر عن تحتاج لطبيب نفسي.. 10 علامات تدل على أنك "نرجسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لط موقع “هيليث” الضوء على سلوكيات قال إنها يمكن أن تدل على الشخصية النرجسية المحبة لنفسها على حساب الآخرين. وقال الموقع إن السلوك النرجسي ليس بالضرورة مؤشرا على اضطراب الشخصية النرجسية، بل إنه يمكن أن يدل على أن صاحبه لديه شعور بحب الذات بشكل مَرضي، وقد يشمل أيضا الحاجة إلى التنافس مع الآخرين والفوز دائما، أو التلاعب للحصول على ما يريد. واستعرض الموقع بعض السلوكيات التي قال إنك لو لاحظتها فقد تدل على النرجسية: 1.تحب أن تكون مركز الاهتمام إن اختلاق أو تجميل نجاحاتك وإنجازاتك هو إحدى علامات اضطراب الشخصية النرجسية. فمن السهل تبرير هذه الاختلاقات بأنها أكاذيب بيضاء صغيرة تساعدك على تقديم نجاحتك بشكل أفضل، كما أنها تخدم غرضاً أكثر خطورة ألا وهو تقديم نسخة مثالية لنفسك تشتت انتباهك عن الخوف من عدم كونك جيداً بما يكفي. 2. لديك عادة تقديم النصائح غير المرغوب فيها قد توصي الآخرين بأفضل المطاعم أو تشارك خبرتك في تربية الأبناء، ولكن المشكلة هي أنك قد تفعل ذلك بطريقة توحي بأنك أكثر خبرة من أي شخص. وأظهرت الأبحاث أن النرجسيين يعانون من عقدة تفوق واضحة، ومن المرجح أنك تعبر عن شعور متضخم بالذات على حساب أولئك الذين من المفترض أن تساعدهم. 3. تكره الانتظار في الطابور يعيش النرجسيون حياتهم بشعور بالاستحقاق، ويتوقعون أن يدور العالم حولهم. وقد تشعر بالإحباط إذا لم يرد شخص ما على رسائلك على الفور، حيث تشعر أنك تستحق معاملة خاصة على مستوى ما، سواء بين الأصدقاء والعائلة أو في العمل. 4. طموحك لا يعرف حدودا إن وجود أحلام تعمل بجد لتحقيقها شيء، وأن تعتقد أنك مميز عن الآخرين دون سبب شيء آخر، وهذا النوع من الافتراضات هو أحد الأعراض الكلاسيكية للنرجسية. ويعتقد النرجسيون أنهم فريدون بطبيعتهم وجزء من النخبة التي تستحق الأفضل فقط، ويفضلون الارتباط بأشخاص من “ذوي مكانة عالية”. وقد تؤثر الحاجة إلى الشعور بإعجاب الآخرين بك أو أن تلقى معاملة خاصة من معاملتك مع الآخرين، حيث يمكن أن تقلل من شأن أي شخص لا تعتبره جزءاً من نفس مستواك. 5. أنت تعرف كيف تضفي سحرك لديك موهبة في جعل الآخرين يشعرون بأهميتهم، حيث كل الإعجاب الذي تغمر به شخصاً آخر هو جزء من صفقة غير معلنة: تتوقع منهم أن يجعلوك تشعر بنفس الجاذبية والذكاء، وهذا السلوك المتغطرس هو سمة نموذجية لاضطراب الشخصية النرجسية.6. أنت الفائز دائما يجب أن يفوز النرجسي في كل مجال تقريباً، والخسارة أمر غير وارد بالنسبة له، ويمكن أن يجعل هذا الدافع القهري من الصعب الاحتفال بنجاحات الآخرين. 7. الشعور بالضغائن لنجاح الآخرين يميل النرجسيون إلى المواجهة عندما يتعلق الأمر بالآخرين، فبدلاً من التعامل مع مشاعرهم الجريحة، فإنهم يغضبون ويسعون للانتقام بطريقة أو بأخرى. وقد يقوم النرجسيون بإهانة الآخرين أو التقليل من شأنهم أو ترهيبهم عندما يكون ذلك ممكناً. 8. ليس خطأك أبدا قد لا تكون نرجسياً إذا كنت تعترف بأخطائك وتعتذر عنها وتحاول إصلاحها. وعلى النقيض من ذلك، فإن قلب الحقائق على الفور بإلقاء اللوم المباشر على الآخرين هو علامة على النرجسية. ويعد الافتقار إلى التعاطف سمة مميزة أخرى بين الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية. 9. تستغل الناسز التلاعب هو جزء آخر من النرجسية، وقد لا يكون استغلال الآخرين مقصوداً، ولكنه يحدث إذا نظرت إلى المواقف من حيث ما تعنيه لك. وهذا يعني أنك لست خائفاً من التلاعب بالآخرين أو التنمر عليهم للحصول على ما تريد. 10. إشباع الحاجة إلى احترام الذات يريد النرجسيون إشباع حاجتهم لما يسمى “الإمداد النرجسي” الذي يتكون من الاهتمام والحياة المثالية الممزوجة بالإثارة والقلق. حيث يرغب النرجسيون في الشعور بالعظمة، وقد ينهارون من غير ذلك، ولهذا قد ينخرطون في حياة خطيرة، أو سلوكيات متهورة، أو تعاطي المخدرات. ونصح الموقع في حالة ملاحظة تلك السلوكيات بالتحدث مع طبيب نفسي لمعالجتها.

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