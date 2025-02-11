شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جماعة الحوثي تغضب سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - جهينة يمن:

كشف القيادي في جماعة الحوثي محمد المقالح عن قيام الجماعة بتغيير اسم مدرسة بنتها سلطنة عمان في صنعاء، والتي كانت تحمل اسم الرحالة العماني الشهير أحمد بن ماجد.

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، قال المقالح: "مدرسة (ابن ماجد) الثانوية، التي بنتها سلطنة عمان الشقيقة في صنعاء، تم تغيير اسمها إلى مدرسة (ياسر القُدمي) من قبل الجماعة، دون مراعاة لعلاقة الجوار والمواقف النبيلة للسلطنة تجاه اليمن."

ودعا المقالح قيادات الجماعة، مثل محمد عبدالسلام وعبدالملك العجري، إلى مراجعة هذا القرار، معتبراً الخطوة إساءة لجهود عمان ودعمها لليمن.