شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام: زيارة مسؤولي السفارة الهندية إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعلن السفارة الهندية في اليمن عن تنظيم يوم خاص لاستقبال أصحاب المعاملات من طالبي الفيز العلاجية والدراسية، والمواطنين الهنود الراغبين بالحصول على الخدمات القنصلية (بما فيها تجديد الجوازات الهندية ، استخراج جوازات هندية جديدة ، استخراج شهايد ميلاد) وتعميد الوثائق

������ التاريخ: يوم السبت، 15 فبراير 2025

������ المكان: العاصمة عدن، مدرسة مهاتما غاندي - كريتر، عدن

⌚ الوقت : 9 صباحا إلى 12 ظهرا ، ومن 3 إلى الرابعة عصراً.

يأتي هذا الإجراء لتسهيل إنجاز المعاملات وتخفيف عبء السفر على المواطنين الذين لديهم معاملات، حيث سيتمكنون من استكمال إجراءاتهم في عدن بدلاً من السفر إلى خارجها.

تدعو السفارة جميع المعنيين للاستفادة من هذه الفرصة لاستكمال معاملاتهم في الوقت المحدد.

* نظراً لضيق الوقت والعدد الكبير المتوقع من المتقدمين ، يرجى من جميع المتقدمين التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة بلا أي استثناء وبدقة لكي يتم قبول معاملتهم.