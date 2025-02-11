شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم حوثي كبير على مواقع الجيش في تعز والاعلام العسكري يصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المقاومة الوطنية، مساء الإثنين 10 فبراير/ شباط 2025، من إحباط تحركات لجماعة الحوثي بعد محاولتها التسلل إلى مواقع استراتيجية في قطاع الكدحة بمحور البرح، غربي محافظة تعز.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، بأن وحدات من اللواء الثالث مغاوير رصدت تحركات معادية لعناصر المليشيا، لتندلع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة استمرت نحو ساعة، أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين وإجبارهم على التراجع.

وأكد أن المحاولة الحوثية كانت تستهدف مواقع مطلة على خطوط التماس، في محاولة لتغيير موازين السيطرة؛ إلا أن يقظة القوات أحبطت المخطط في مهده.