شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاضية لدون من جيسوس: هذا ما ينقص كريستيانو رونالدو فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1889096440154034346">https://twitter.com/i/status/1889096440154034346المرصد الرياضية : يرى البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أن مواطنه البرتغالي قائد فريق النصر ينقصه لقبان فقط في كرة القدم، ليكون حقق كل شيء على الصعيد الرياضي. وقال جورجي جيسوس، في فيديو تم تداوله عبر منصة إكس ، أن رونالدو فاز بكل شيء، ولكن اللقب الذي ينقص الدون هو التتويج بكأس العالم مع البرتغال، بالإضافة إلى عدم تحقيق أي بطولة حتى الآن في السعودية منذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023.

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