شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تتلقى ضربة كبيرة من الشرعية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025م، ضبط خلية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، في عملية هي الرابعة من نوعها خلال اسبوع.

وذكرت إدارة البحث الجنائي بمحافظة حضرموت في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن شرطة ودوريات وأمن الطرق تمكنت من ضبط خلية حوثية كانت تحاول تهريب مواد مخدرة، بعد مطاردة للخلية التي حاولت الفرار، وانتهت بانقلاب مركبة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

وأشار البحث الجنائي، إلى أنه تم ضبط مركبة من نوع "حبة وربع" فضية اللون، يقودها المدعو (م. ي. م.)، 32 عامًا، وهو من أبناء محافظة صعدة، ويقيم حاليًا في سيئون، وبحوزته 23 حبة من الكبتاجون المخدر، مما دفعه إلى محاولة الفرار.

وأوضح البيان أن السائق المشتبه به فقد السيطرة على مركبته أثناء المطاردة في منطقة سوم بن همام، ما أدى إلى انقلابها. وعلى الفور، تم القبض عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يتم احتجازه لدى الجهات المختصة.

وفي عملية منفصلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة آخرين حاولوا تهريب المشتبه به بعد وقوع الحادث، وهم: (م. ع. س. ب.)، (ص. ي. س. م.)، (ط. م. ش.).

وقالت شرطة حضرموت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد مطلوبون لوزارة الدفاع بتهم تتعلق بالانتماء لخلية إرهابية تخريبية على صلة بجماعة الحوثي. وتم التحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات، وتحويل القضية إلى الجهات المختصة.

وفي 5 فبراير الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) عن تمكنها من ضبط عنصرين أثناء محاولتهما التسلل إلى اليمن قادمين من إيران، يعملان لصالح جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.

وفي 4 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبط خلية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، مكونة من 5 عناصر، وذلك بعد ساعات من ضبط خلية أخرى بمحافظة حضرموت (شرق) كانت "تسعى لزعزعة الاستقرار".