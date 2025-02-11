شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة مدرسة تقبّل يد زوجها في طابور الصباح وتثير الجدل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قامت وكيلة مدرسة مصرية للمرحلة الثانوية، بمفاجأة زوجها الذي يعمل مديرا بمدرسة أخرى، بحضور طابور الصباح حاملة باقة ورد وقدمتها له أمام الطلاب مقبلة يده.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث قامت وكيلة المدرسة بمفاجأة زوجها، بحضور طابور الصباح حاملة “بوكيه ورد” وقدمته أمام الطلاب مقبلة يده، تعبيرًا منها عن حبها وتقديرها، مما أثار حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.
وعلى الفور قررت مديرية التربية والتعليم المصرية بـ إحالة وكيلة المدرسة وزوجها الذي يعمل مديرا لمدرسة أخرى، للتحقيق بإدارة الشؤون القانونية، وذلك لخروجهما عن مقتضيات الواجب الوظيفي على خلفية ما قامت به وكيلة المدرسة.
والجدير بالذكر أن الزوج كان قد أجرى عملية قلب مفتوح خلال الأيام الماضية، غاب على إثرها لفترة عن عمله، فيما كانت عودته يوم تقبيل زوجته يده أثناء طابور الصباح.
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