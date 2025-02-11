شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...صدور حكم باعد ام هذا الشخص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، حكمين جنائيين في قضيتي قتل عمد وسرقة بالإكراه، قضايا بإعدام أحد المدانين وسجن آخرين لمدد متفاوتة.

في القضية الأولى (رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٥هـ) حيث أصدرت المحكمة في جلستها العلنية التي ترأسها القاضي الدكتور عثمان معنقر، بحضور عضو نيابة الخوخة ياسر مكيدش، وأمين السر خلدون الخطيب حكمها التي جاء منطوقه على النحو التالي: أولا: إدانة المتهم الأول (عبده محمد ابراهيم قضيبي) بالقتل العمد لحي المجني عليه (عمر محمد صالح حلبي), وادانة الثاني (محمد علي محمد قضيبي) بتهديد المجني عليه (إبراهيم علي محمد حلبي).

ثانيا: معاقبة المدان الأول بالإعلام رميا بالرصاص حتى الموت قودا بحي المجني عليه (عمر صالح حلبي)، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه عقوبة لهما لما أقترفاه من جرم بحق المجني عليهما. ثالثا: إلزام المحكوم عليهما بدفع اثنين مليون ريال للمحكوم لهما أغرام ومخاسير التقاضي.

رابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومآ. خامسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف وفقا للقانون. وفي القضية الثانية (رقم ٧ لسنة ١٤٤٤هـ)، أصدرت المحكمة بذات الهيئة حكمها في واقعة سرقة بإكراه بما يلي: أولا: إدانة المتهمين (سلطان حسن محمد سالم زهير) و(صدام أحمد يحيى بهكلي) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام. ثانيا: معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه عقوبة لهما في الحق العام.

