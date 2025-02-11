شكرا لقرائتكم خبر عن صرف اكرامية بمبلغ مليون و136 الف للجندي ومليون و700الف للضابط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدات عملية صرف مكرمة الملك سلمان للقوات الامنية في محافظة مأرب بواقع : مليون و١٣٦الف ريال ريال للجندي و مليون و٧٠٤الف ريال للضابط والصرف ابتدأ من يوم غداً الاربعاء .

وأعلنت الجهات المختصة في محافظة مأرب أن صرف مكرمة الملك سلمان لمنتسبي الأجهزة الأمنية سيبدأ غدًا الأربعاء 12 فبراير 2025، وذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمنتسبي القطاع الأمني في المحافظة.



وبحسب مصادر محلية، فإن عملية الصرف ستتم عبر اللجان المالية المختصة، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان وصول المكرمة إلى جميع المستفيدين من أفراد وضباط الأجهزة الأمنية.ويأتي هذا الدعم في إطار المساعدات المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز جهود الاستقرار في المحافظة التي تعد واحدة من أهم الجبهات في البلاد.

ودعت الجهات المختصة جميع المستفيدين إلى التوجه إلى مراكز الصرف المحددة وفق الجدول الزمني المعلن،

مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستلام وضمان انسيابيتها.وتشهد محافظة مأرب استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، حيث تواصل السلطات المحلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، وسط دعم متواصل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

