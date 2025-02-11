شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أبرز منشدي قناة "طيور الجنة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

توفي اليوم الثلاثاء المنشد العراقي بلال الكبيسي، أحد أبرز نجوم الإنشاد الديني وقنوات الأطفال، عن عمر ناهز 56 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الغناء المحافظ الموجه للكبار والصغار.

ونعت عائلة الكبيسي ومنشدون في العراق والعالم العربي الفقيد، الذي برز اسمه في التسعينيات مع فرقة "البشائر"، إلى جانب صديقه المنشد المعروف مصطفى العزاوي.

وُلد الكبيسي في بغداد عام 1969، وحقق شهرة واسعة محليًا وعربيًا بعد انضمامه إلى قنوات موجهة للأطفال، منها "طيور الجنة" و"نون"، حيث قدم أناشيد بارزة مثل: "الألوان"، و"يا مستجيب للداعي"

ويُعد الكبيسي أحد رموز الحقبة الذهبية للإنشاد الفضائي، بجانب أسماء لامعة كـمحمد العزاوي، وعمر الصعيدي، ومحمد بشار.

تميز الكبيسي بأسلوبه الفريد وصوته المؤثر، ورغم توقف نشاطه الفني في السنوات الأخيرة، ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة جمهوره.