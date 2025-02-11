شكرا لقرائتكم خبر عن بين الثقة والقيادة.. بيدري يُعيد إحياء خط وسط برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يش بيدري، نجم وسط برشلونة، أفضل لحظات مسيرته الاحترافية هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابات والمشاكل البدنية. بيدري، الذي شارك في 35 مباراة وسجل خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، أصبح جزءًا أساسيًا من فريق برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك. يلعب بيدري في مركز أعمق قليلاً في خط الوسط، مما يمنحه الفرصة للتواصل المستمر مع الكرة والتحكم في تدفق اللعبة. اللاعب الشاب، الذي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030، يتقبل مسؤوليات القيادة بكل ثقة، مؤكدًا أنه يحب دور القائد ولا يخاف من تحمل المسؤولية. أحد العوامل الرئيسية وراء تحسن أدائه هو التغيير في طريقة تدريب الفريق، حيث أشار إلى أن الأساليب الجديدة تناسبه بشكل أفضل. بيدري أشاد بالأجواء الإيجابية في غرفة تبديل الملابس، مؤكدًا أن العلاقات الجيدة بين اللاعبين تنعكس على أدائهم في الملعب. كما أشاد بالجناح البرازيلي رافينيا، الذي يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم بفضل عمله الجاد والتزامه.

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