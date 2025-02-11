شكرا لقرائتكم خبر عن عودة علي عبد الله صالح وتوكل كرمان إلى اليمن ولكن بوجهه جديد .. شاهد تفاصيل القصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دالله صالح” و ”توكل كرمان”! 2025/02/11 - الساعة 03:56 أثار الإعلان عن المسلسل اليمني "طريق إجباري"، الذي ستبثه قناة "بلقيس" التابعة للناشطة اليمنية توكل كرمان، جدلاً واسعًا، خاصة بعدما أشار الكاتب الصحفي ماجد زايد إلى أن العمل يحمل إسقاطات مباشرة على شخصيات يمنية بارزة مثل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله، بالإضافة إلى توكل كرمان نفسها. ووصفه بأنه "مسلسل لن تتجاوز غايته فكرة مثيرة للجدل". ماجد زايد: "دراما مثيرة للجدل بين رئيس مضى زمانه وسيدة تظن نفسها محور الكون" ونشر الكاتب الصحفي المهتم بالشأن الفني، ماجد زايد، مقالًا على صفحته في "فيسبوك" طالعه "المشهد اليمني"، سلط فيه الضوء على تفاصيل المسلسل، قائلًا: "في أول مسلسل درامي تقدمه قناة بلقيس، التابعة لتوكل كرمان، بعد سنوات طويلة من تدشينها، مسلسل لن تتجاوز غايته فكرة مثيرة للجدل، بين سيدة يمنية تظن نفسها محور الكون، وشخصية -رئيس يمني- مضى زمانه وبقيت آثاره وصداه". وأضاف أن المسلسل يطرح قصة مستوحاة من الواقع اليمني، تدور حول شخصية "حارث"، التي تمثل إسقاطًا على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهو "رجل إقطاعي متغطرس، يتزوج من أربع قاصرات، ويعاني من تراكمات نفسية تزين له مكانته وديمومته". وأوضح أن شخصية "حارث"، التي يؤديها الفنان نبيل حزام، "تملك ثروة ونفوذًا وسيطرة محكمة على قريته، ويمارس الاستبداد على أهلها". محتوى مدفوع speakol أما الشخصية المقابلة، فتتمثل في "امرأة متعلمة ودكتورة متقدمة"، تؤدي دورها الممثلة سالي حمادة، وهي "المناضلة العظيمة التي تظهر في قمة قوة الشيخ حارث وسيطرته، لتحرر أهل القرية، وتواجه استبداده"". ويؤدي الفنان نبيل الآنسي دور "ابن الشيخ الشرير"، الذي يُعتقد أنه يمثل نجل الرئيس الراحل. بحسب الكاتب زايد. وأشار زايد إلى أن القصة تتصاعد عندما "يبدأ الشيخ حارث في تصفية زوجته الأولى، والدة نجله الأكبر، ويلاحق الدكتورة المتعلمة والمناضلة، فيحرق منزلها وأتباعها، لتنتهي القصة بإسقاط سياسي مستوحى من الواقع اليمني". "إسقاط سياسي" وأوجه تشابه مع دراما مصرية وكشف زايد أن المسلسل "في بعض أحداثه مستوحى من مسلسل مصري عُرض عام 2013 بعنوان (القاصرات)، للكاتبة سماح الحريري والمخرج مجدي أبو عميرة، والذي تناول قضايا حقوق الفتيات القاصرات في المجتمعات الذكورية، ودور النساء في النضال والتحرر". وتوقع الكاتب أن "المسلسل سيصنع ردات فعل جماهيرية تجاه الممثلين أنفسهم، قبل منتجي العمل ومالكي القناة، خصوصًا مع تشعبات الصراع بين الرئيس اليمني السابق وسيدة يمنية لم تتمكن بعد من تجاوز هوسها وتأزمها منه". كما أشار إلى أن الجدل لن يقتصر على الجمهور، بل سيمتد ليشمل "فئة الرافضين للمسلسل من أنصار الرئيس اليمني الراحل، بالإضافة إلى الدعاة المتخوفين من أفكار التحرر النسوية". قناة بلقيس: "إثارة وتشويق في دراما اجتماعية" من جانبها، قالت قناة "بلقيس" إن المسلسل يقدم حبكة درامية مشوقة، تجمع بين الإثارة والتشويق، حيث يتناول صراع الخير والشر في قالب درامي اجتماعي. وأوضحت القناة أن المسلسل يضم ثلاثة من أبرز أعمدة الدراما اليمنية، وهم: - الفنان القدير نبيل حزام، في دور رئيسي ومختلف. - نجمة الدراما سالي حمادة، التي تعود بإطلالة جديدة بعد انقطاع. - النجم نبيل الآنسي، الذي يجسد شخصية مفاجئة للجمهور. كما يشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما اليمنية، أبرزهم: نجيبة عبدالله، حسن الجماعي، عبدالله الكميم، وسحر الأصبحي. هل يتحول "طريق إجباري" إلى ساحة مواجهة سياسية؟ ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل سيتمكن المسلسل من تحقيق النجاح كعمل درامي، أم أنه سيثير زوبعة من الجدل السياسي والاجتماعي في اليمن؟ وهل تتحقق توقعات ماجد زايد بحدوث انقسام بين المشاهدين، أم أن القصة ستُشاهد كعمل فني بعيدًا عن الإسقاطات السياسية؟. الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة علي عبد الله صالح وتوكل كرمان إلى اليمن ولكن بوجهه جديد .. شاهد تفاصيل القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.