شكرا لقرائتكم خبر عن ماحقيقة القبض على قائد لواء النقل السابق امجد خالد في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول ناشطون انباء القبض على قائد لواء النقل السابق امجد خالد بعدن وبحسب مصادر فان انباء القبض على امجد مجرد اشاعة ولم يتم القبض عليه . ولم تتحدث اي مصادر رسمية عن اعتقال امجد خالد

كانت هذه تفاصيل خبر ماحقيقة القبض على قائد لواء النقل السابق امجد خالد في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.