شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن اول ايام شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات: أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة. وأوضحت الجمعية أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء يوم الجمعة 29 فبراير 2025م، مما يجعل اليوم التالي بداية الشهر الكريم. يُذكر أن الإعلان النهائي لتحديد بداية رمضان يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعتمدها الجهات الرسمية في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن اول ايام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.