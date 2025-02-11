شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عضو مجلس القيادة الرئاسي يعلن رسمياً قرب اسقاط بن مبارك وحكومته ...وهذه الاسماء المرشحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب اللواء فرج البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، برئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، وأكرم العامري، وجميلة علي رجاء.

واطلع على نشاط الهيئة منذ إنشائها ودورها في مساندة مجلس القيادة عبر توحيد وجمع القوى الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لوقف القتال والصراعات، والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وثمن جهود الهيئة في الفترة الماضية، لافتا إلى دورها المساند لمجلس القيادة الرئاسي في سبيل التعامل مع التحديات، مطالبا بتكثيف مهامها لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ووضع المقترحات لمعالجة الأوضاع وتقدم حلول للأزمات.





وأكد توجّه المجلس لاعتماد المصفوفات المقدمة من الهيئة لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى حرص المجلس على معالجة الملفين الخدمي والاقتصادي في المحافظات المحررة، في إطار المسؤولية التكاملية بين قيادات الدولة.

وكشف عن تغييرات مرتقبة لإعادة تشكيل الحكومة، بهدف تفعيل دورها وأدائها الحكومي بشكل أفضل، ومعالجة أوجه القصور في بعض الوزارات.

وتعهد الغيثي استمرار هيئة التشاور والمصالحة، في بذل جهودها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي في مكافحة الفساد، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.