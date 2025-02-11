شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ...الشرطة الامريكية تقتل شاب يمني "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي مواطن يمني - أمريكي حتفه برصاص الشرطة الأمريكية بعد خلافه مع مالك محطة تتبع أحد ابناء الشعيب - الضالع في ولاية لويزيانا الامريكية .

وأطلع المشهد اليمني على مقطع فيديو والذي وثق عملية إطلاق النار على اليمني الأمريكي عبدالرحمن فيدل الجبل في ولاية لويزيانا الامريكية من قبل شـ.ـرطة الولاية باحدى المحطات البترولية في ولاية لويزيانا .

وباشرت الشرطة الأمريكية إطلاق النار على الشاب عبدالرحمن فيدل علي أبوبكر الجبل بعد إيقافه سيارته في محطة بترولية يمتلكها مجموعة من أبناء قرية القمعة/الشعيب لمنع المحطة من العمل للمطالبة بمرتبات متأخرة .

وحاول الجبل إعاقة العمل في المحطة للمطالبة بمرتبات عامين ، مما أدى إلى تصاعد النزاع وتدخل الشرطة، التي استخدمت القوة المفرطة وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن مقتله وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وتوفير حماية لحقوق المهاجرين والعمال من الاستغلال والانتهاكات، وضمان تطبيق العدالة .

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