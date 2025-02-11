لابد من تلك التضحية" .. الكشف عن شرط استمرار كريستيانو رونالدو في اللعب بعد ال40

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عدن - ياسمين التهامي - �ونالدو مقبل على تجديد عقده مع رغم وصوله لعامه الـ40، إلا أن كريستيانو رونالدو لا يضع في مخططاته القادمة فكرة الاعتزال أبدًا، بل على النقيض تمامًا مواصلة اللعب حتى عيش حلم كأس العالم مجددًا مع البرتغال عام 2026ما القصة؟ ينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، لكن المصادر الصحفية، وخاصة صحيفة الرياضية السعودية ، أجمعت مؤخرًا على الاتفاق حول تجديده بين اللاعب والإدارة. وأفادت المصادر أن العقد الجديد سيستمر حتى صيف 2026 مع إمكانية تجديده لعام جديد في نهايتهتسوّق مع جول تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة. Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty تامر أبو سيدو 10 فبراير 2025 15:25+03:00 0 "لابد من تلك التضحية" .. الكشف عن شرط استمرار كريستيانو رونالدو في اللعب بعد الـ40 كريستيانو رونالدو دوري روشن السعودي النصر البرتغال كأس العالم رونالدو مقبل على تجديد عقده مع النصر رغم وصوله لعامه الـ40، إلا أن كريستيانو رونالدو لا يضع في مخططاته القادمة فكرة الاعتزال أبدًا، بل على النقيض تمامًا مواصلة اللعب حتى عيش حلم كأس العالم مجددًا مع البرتغال عام 2026. الموضوع يُستكمل بالأسفل Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty ما القصة؟ ينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، لكن المصادر الصحفية، وخاصة صحيفة الرياضية السعودية، أجمعت مؤخرًا على الاتفاق حول تجديده بين اللاعب والإدارة. وأفادت المصادر أن العقد الجديد سيستمر حتى صيف 2026 مع إمكانية تجديده لعام جديد في نهايته. إعلان ما هو شرط مواصلة رونالدو اللعب بعد الـ40؟ مدرب اللياقة البدنية، جواو أروسو، الذي عمل مع رونالدو في سبورتينج لشبونة، كشف شرط استمرار رونالدو في اللعب حتى كأس العالم 2026، واصفًا ذلك الشرط بأنه التضحية اللازمة للعب بعد الـ40. إذ قال لموقع "FourFourTwo" "في هذه المرحلة من مسيرته، من الصعب عمل توقعات متوسطة المدى. سيعتمد الأمر بشكل كبير على كيفية شعوره جسديًا وعقليًا. المشاركة في نهائيات كأس العالم مرة أخرى تشكل مصدرًا كبيرًا للتحفيز بالنسبة له - ما إذا كان سيكون حاسمًا أم لا هو مسألة أخرى. يمكن أن يكون حاسمًا حتى لو لعب دقائق أقل، حتى دون البدء في كل مباراة". أضاف "في عمره الحالي، يتطلب الانتعاش وقتًا أطول ويكون الحفاظ على أداء عالٍ خلال فترات طويلة أثناء المباريات أصعب مما كان عليه في السابق. يمكن أن تكون قدرته على فهم أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير، بينما يلعب أقل، مهمة في المستقبل".سر بقاء الدون على القمة أروسو أوضح أن العقلية هي سر بقاء الدون على القمة كل تلك السنوات، بقوله حول أسباب ذلك "إنه دافعه، شغفه بمتابعة اللعب. القدرات البدنية تساعد بالطبع، ولكن الكثير يعود إلى الجانب العقلي". أتم "السعادة التي يحصل عليها من ذلك، المتعة التي يجدها في التدريب واللعب وتحطيم الأرقام القياسية. هذا ما يبقي المحرك قيد التشغيل

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