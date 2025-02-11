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عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1888544762858275036">https://twitter.com/i/status/1888544762858275036 كريستيانو رونالدو يتحدث عن عدم فوزه بكأس العالم رونالدو: "عدم الفوز بكأس العالم لا يعني أنني لم أحقق النجاح في مسيرتي" يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه "لن يكون الأمر عادلا"، القول إن عدم تتويجه بـكأس العالم، يعني أن مسيرته الكروية لم تكن ناجحة، مشيرا إلى أنه يرغب في خوض مونديال 2026، واللعب مع ابنه. وأجرى البالغ من العمر 40 سنة، حوارا مع برنامج "تيلي فوت" الفرنسي، وقال: "لن يكون عدلا من جانبي، أن أقول إنه ينقصني كأس العالم لكي أؤكد أنني حققت النجاح في مسيرتي". وأضاف: "عندما يحين وقت كأس العالم المقبل، وإذا كنت لا أزال في حالة بدنية وعقلية جيدة، وإذا احتاج المنتخب إلى خدماتي، سأكون متاحًا للعب". وبخصوص اللعب مع ابنه، قال كريستيانو: "أود أن ألعب مع ابني البالغ من العمر 14 عامًا، ولكن سنرى، الأمر يعتمد أكثر عليّ أنا. أريد أن ألعب موسما آخر أو موسمين، وأعلم أنه في يوم من الأيام سينتهي الأمر، لذلك علي الاستمتاع حتى النهاية". تجدر الإشارة، إلى أن عقد رونالدو مع ناديه النصر السعودي، ينتهي في 30 يونيو القادم، ولازال لحد الآن لم يتخذ قراره بشأن خطوته القادمة، وما إذا كان ينوي الاستمرار في السعودية أم خوض تجربة جديدة في دوري آخر

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