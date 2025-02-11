شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة في سجون اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مطلعة عن وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة باليمنوقالت المصادر لـ " ، بأن أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، ويدعى أحمد با علوي توفي في سجون الحوثيين في ظروف غامضة . المصادر قالت بأن با علوي من الدفعة الأخيرة من المعتقلين والذين تم إعتقالهم من قبل الحوثيين ، حيث يعمل في الـ " IT" بمكتب الغذاء العالمي بصعدة

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