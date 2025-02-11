المحرَّمي يعرِضَ تسليمَ عدن والالتزامَ بالوحدة.. وهذا هو المقابل

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عدن - ياسمين التهامي - شف ابوزرعة المحرمي، عضو المجلس الرئاسي عن الانتقالي، الثلاثاء، موقف مناقض لرئيسه الزبيدي بشأن المواجهة مع القوى اليمنية الموالية للتحالف. يتزامن ذلك مع حراك امريكي لتقليص أعضاء الانتقالي في الرئاسي. َواكد مدير مكتب المحرمي جابر محمد في تغريدة له تأييدِ شروط العليمي بتسليم عدن مقابل الالتزام بتوفير الخدمات. وشدد محمد على أهمية عودة الحكومة إلى عدن والقيام بمسؤوليتها من المدينة بصورة مستمرة لانتشال الوضع الحالي. كما ابدى تأييده اجراء الحكومة تغيير حقيقي على الأرض في إشارة إلى خطة بن مبارك اجراء تغييرات بالمعقل الأبرز للانتقالي. كما ايد خروج الناس للتظاهر. ويعد ما طرحه مدير أبو زرعة مغاير تماما للخيارات التي يطرحها الزبيدي ومنها تشكيل حكومة جنوبية خالصة إضافة إلى عدم توريد الإيرادات للمركزي .. كما تضاف إلى خطوات سابقة للمحرمي الذي حرص على رفع علم اليمن خلال لقائه الأخير بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستفن فاجن. وتوقيت هذه الخطوات المتزامنة مع تقارير عن حراك امريكي لتقليص حصة الانتقالي بالرئاسي يشير على محاولة ابوزرعة تسويق نفسه كخيار مناسب للبقاء عن الانتقالي وازاحة رئيسه الزبيدي .. وابوزرعة مقبول سعودي ويحضا بعلاقة جيدة مع العليمي عكس الزبيدي الذي طالب العليمي مؤخرا بوضعه تحت الإقامة الجبرية بأبوظبي باعتباره معرقل لعمل الحكومة ..

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