شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الامريكية تكشف عن القوة الوحيدة القادرة على القضاء على الحوثيين وتطالب ترامب بدعمها "تقرير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شددت دراسة بحثية أمريكية على أهمية تقديم الولايات المتحدة دعما عسكريا ولوجستيا للقوات النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتمكينها من كسر شوكة الحوثيين وهزيمة الميلشيا عسكريا.

وأكدت الدراسة التي نشرها منتدى الشرق الأوسط - واطلع عليها جهينة يمن - "على ضرورة دعم واشنطن للجيش اليمني بالقدرات اللازمة التي تمكنه من مراقبة وضرب الحوثيين بشكل مستقل، بدل الاعتماد على التدخل الغربي عند كل مرة تصعّد فيها طهران باليمن" معتبرة "أن مليشيا الحوثي لن تتلقى هزيمة حقيقية إلا عبر حرب تشنها الحكومة الشرعية دون تدخل خارجي مباشر".

وأشارت الدراسة إلى إن الاكتفاء بالاعتماد على القوات العسكرية الأمريكية للتعامل مع الحوثيين لا يجدي نفعا منوهة الى ان يجب اعتماد "إستراتيجية تنفذ لمدة ثمانية عشر شهرا، تتضمن بناء قوة يمنية تُدعم بأنظمة دفاع جوي متقدمة وقدرات هجومية، وتتدرب على إطلاق وتعطيل الصواريخ".

وأوضحت الدراسة، أن الحوثيين لا يمكن هزيمتهم إلا بالسلاح المناسب، وهو أن تتولى الحكومة اليمنية زمام المبادرة في تأمين أراضيها، مشيرة إلى أن اليمن أبدت أكثر من مرة استعدادها للقتال والمواجهة.