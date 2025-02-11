شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تتقطع لمواطن واسرته بالسلاح وتقوم بنهبه في عدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت شرطة العريش، اليوم، القبض على عصابة تقوم بالتقطع وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح في خط ساحل أبين بالعريش بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.

وقال مدير قسم شرطة العريش المقدم محمد بن محمد أن الشرطة تلقت بلاغ من أحد المواطنين عن قيام عصابة تقطع بتهديد مواطن وأسرته بقوة السلاح وقامت بنهب سيارته نوع باص ديهاتسو في خط الساحل مقابل فندق روز 2 بخور مكسر.

وأشار المقدم بن محمد إلى أن الشرطة تحركت فور استلام البلاغ ليتم البحث والتحري عن أفراد العصابة الذين حاولوا الفرار أثناء وصول قوات الأمن حيث تم ملاحقتهم والقبض على زعيم العصابة، واثنين آخرين.

وأكد مدير شرطة العريش أن أجهزة الأمن قبضت على زعيم العصابة (ص.ع.م.ك)، برفقته اثنين آخرين وهما (أ.م.ص) و (و.ع. ك)، وفور التحقيق معهم اعترفوا بارتكابه عدد من قضايا النهب والتقطع وسلب أموال المواطنين وممتلكاتهم أثناء تواجدهم بساحل أبين.

وأضاف أن شرطة العريش باشرت التحقيق مع المتهمين وأخذت أقوالهم و جمع كافة الادلة حول جرائم الاعتداء على المواطنين وأملاكهم، وفور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تحويل ملف القضية إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم وفقا للنظام والقانون

