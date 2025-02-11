شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تتلقى صفعة قوية من اقوى القبائل اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر قبلية مطلعة عن رفض مشائخ ووجاهات قبلية بارزة ضغوط مارستها عليها جماعة الحوثى لحشد مقاتلين والدفع بهم الى جبهات مأرب .

وأكدت المصادر أن وجاهات قبلية بارزة في قبيلة "حاشد" كبرى القبائل اليمنية على رأسها الشيخ " علي حميد جليدان" رفضت ضغوطا مارستها عليها قيادات في ميلشيا الحوثي من ابرزها "أبو علي الحاكم " لحشد مقاتلين والدفع بهم الى جبهات مأرب .

وأشارت المصادر الى ان هناك العديد من قبائل "حاشد" اتخذت مواقف مماثلة برفض الإسهام والمشاركة في حملات التحشيد التي تنفذها ميلشيا الحوثي لتجنيد مقاتلين من ابناء القبائل للدفع بهم الى جبهات القتال في إطار استعدادات الميلشيا وتحركاتها لتعزيز صفوف مقاتليها في الجبهات الرئيسية.

ولفتت المصادر الى ان هناك حالة من الرفض والسخط تسود أوساط القبائل في مناطق محيط صنعاء وعمران من مواصلة الحوثيين افتعال الحروب ودوائر العنف العبثية وبخاصة بعد انتهاء الحرب في غزة والتي حظيت بتعاطف قبلي واسع .

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