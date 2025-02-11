شكرا لقرائتكم خبر عن "شكلها مخيف".. ظهور نادر لسمكة الشيطان "يُفاجئ" باحثين قرب سطح المحيط الأطلسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال علماء الأحياء البحرية الإسبان إنهم رصدوا سمكة شيطان البحر سوداء اللون، وهي حية بالقرب من سطح المحيط الأطلسي أثناء حملة بحث عن أسماك القرش. وكانت منظمة كوندريك تينيريفي غير الحكومية في رحلة استكشافية قبالة ساحل الجزيرة الإسبانية. وفوجئ الباحثون بالسمكة؛ لأن سمكة أعماق البحار، المعروفة بمظهرها المخيف، تعيش عادة على عمق يتراوح بين 200 و2000 متر، وفقًا للمنظمة غير الحكومية.

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