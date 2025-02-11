شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يستهجنون الاحتفاء بهذه الفعالية في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

استهجن مواطنون في محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، احتفال ناشطي حزب الإصلاح بالذكرى الـ14 لما يُعرف بـ"ثورة 11 فبراير".

وأكد المواطنون أن إحياء هذه المناسبة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني يعد استخفافاً بمشاعرهم، خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي.

وأشار ناشطون إلى أن الاختلاف حول الجهة المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع لا يغير من حقيقة أن الاحتفال بهذه المناسبة لم يعد ذا جدوى، وأنه يزيد من حالة الانقسام بدلاً من تحقيق الوحدة، وفق تعبيرهم.

وشهدت تعز تبايناً في ردود الفعل على هذه الاحتفالات، في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين نتيجة الأزمات المتفاقمة في البلاد.