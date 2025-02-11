شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قائد عسكري متهم بتنفيذ هجمات إرهابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن جهينة يمن:



أفادت مصادر مطلعة بأن نقطة تفتيش تابعة لمحور طور الباحة بمحافظة لحج الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية ألقت القبض على القائد السابق للواء النقل، أمجد خالد، وعدد من مرافقيه، في عملية أثارت اهتماماً واسعاً في جنوب اليمن.

وأوضحت المصادر أن أمجد خالد، الذي صدرت بحقه أحكام بالإعدام في نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات إرهابية في عدن، تم نقله إلى مقر قيادة محور طور الباحة.

وأشارت المصادر إلى احتمالية التخلص من أمجد خالد في ظل تصاعد الاتهامات ضده وانكشاف دوره في العمليات الإرهابية، مع احتمال صدور رواية لاحقة لتبرير مقتله.

يُذكر أن عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، شهدت خلال الفترة الماضية تصاعداً في التوترات الأمنية بين الأطراف المتصارعة في الجنوب.